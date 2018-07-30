Первое пассажирское судно «Комета» ушло в рейс в Севастополе 

Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Отмечается, что в церемонии спуска на воду судна на подводных крыльях «Комета 120М» присутствовали в том числе премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава региона Сергей Аксёнов, губернатор города Дмитрий Овсянников.
По данным агентства, «Комета», которая может взять на борт 120 человек, будет следовать по маршруту Севастополь — Ялта.
Первый рейс состоится 1 августа 2018 года.
Ранее сообщалось, что на площадке судостроительного завода «Вымпел» в Севастополе планируют завершить достройку ещё двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях «Комета» в 2019 году.