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Первое пассажирское судно «Комета» ушло в рейс в Севастополе
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Первое пассажирское судно «Комета» ушло в рейс в Севастополе 

RT на русском 3 часа назад
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Отмечается, что в церемонии спуска на воду судна на подводных крыльях «Комета 120М» присутствовали в том числе премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава региона Сергей Аксёнов, губернатор города Дмитрий Овсянников.
По данным агентства, «Комета», которая может взять на борт 120 человек, будет следовать по маршруту Севастополь — Ялта.
Первый рейс состоится 1 августа 2018 года.
Ранее сообщалось, что на площадке судостроительного завода «Вымпел» в Севастополе планируют завершить достройку ещё двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях «Комета» в 2019 году.
RT на русском: последние новости
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