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Пропал на дачном участке: в Ярославской области трое суток не могут найти 82-летнего дедушку
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Пропал на дачном участке: в Ярославской области трое суток не могут найти 82-летнего дедушку 

76.ru 50 минут назад
Фото: 76.ru
Валентин Луковкин очень плохо видит и плохо слышит
Волонтёры сразу трёх добровольческих поисковых отрядов ищут в Ярославской области 82-летнего Валентина Луковкина.
— Дедушка ушел 27 июля со своего участка в деревне Шестовское пока рядом никого не было, — рассказала инфорг поисковой группы «Центр-спас». — При выходе из огорода — сразу лес. Он очень плохо видит и плохо слышит.
Приметы пропавшего: Рост 164 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые. Был одет в зелёную куртку, рубашку защитного цвета с коротким рукавом, серые брюки, чёрные кирзовые сапоги и серую кепку без козырька. Всех, кто видел его после пропажи, спасатели и волонтёры просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-30-18-112 (звонок бесплатный).
Десятки добровольцев-поисковиков всю ночь и следующий день прочесывали близлежащие поля и леса, работали на отклик. Сложности добавили завалы, оставшиеся там в лесу после урагана, прошедшего несколько лет назад, и высокой, густой, почти не просматриваемой травой, в полях вокруг деревни. Запланированный на следующий день осмотр полей с беспилотника не состоялся из-за бокового ветра в районе поиска.
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