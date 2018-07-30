Гордость через колено. С советских времен и до наших дней

Вчера страна отмечала День Военно-морского флота. Отмечала с таким размахом, будто это один из главных праздников страны. Оно и понятно: чем больше праздников — тем меньше мыслей о пенсионной реформе. Было сказано много красивых слов, а президент Путин назвал наш флот «несокрушимым».

Автор этих строк немного увлекается историей военного флота. И вот вам интересный факт: все великие победы флота российского одержаны под парусами. С переходом на паровые машины и стальные корабли российский флот не одержал ни одной значительной победы. Более того — Вторая Тихоокеанская эскадра была полностью уничтожена японцами в Цусимском сражении. В первую мировую войну наш флот на Балтике изрядно потрепали немецкие подводные лодки. В Великую отечественную войну значительная часть Черноморского и Балтийского флотов была уничтожена немецкими бомбардировщиками. Были необъяснимые катастрофы: в 1916 году взорвался в гавани линейный корабль «Императрица Мария», в 1955 году взорвался линкор «Новороссийск».

Но, забыв историю, мы все воскресенье гордились флотом. Первый канал рассказывал о субмарине, один залп которой может разнести целый континент. Понятно, что не Австралию . Гордились новым фрегатом «Адмирал флота Горшков». Новый фрегат, конечно, хорошо, только от спуска на воду до ввода в строй прошло десять лет. И корабль немного устарел еще до того, как на нем подняли Андреевский флаг. У американцев от спуска на воду до ввода строй эсминцев новой серии «Замволт» («Zumwalt») проходит три года. «Замволт» в три раза больше «Горшкова» и, значит, вооружен мощнее. И еще одна параллель — также в три раза больше нового фрегата яхта Алишера Усманова «Dilbar».

Но всё равно у нас всё замечательно. И Путин говорит, что в этом году флот получит двадцать шесть новых кораблей. Даже удивляешься, что НДС нам повысят на два процента, а не, скажем, на шесть. Надо же флот строить. Гордиться им.

И вот тут я поймал себя на мысли, что всю жизнь нам предписывают чем-то гордиться. Ну если не предписывают, то настойчиво рекомендуют — из телевизора, а теперь и из интернета. Еще я подумал, что практически всю жизнь меня наставляли, чем надо гордиться. В школе надо было гордиться полетами наших космонавтов. И мы действительно испытывали гордость от первых полетов, потом это стало обыденностью. Гордость мы также должны были испытывать: от успехов в строительстве коммунизма, от подвигов комсомольцев, строивших БАМ, от успехов зубрил-одноклассников, сидевших на первых партах.

В нашей школе отдельно надо было гордиться тем, что пионерская дружина «с честью носит имя пионерки-героини Вали Макеевой». Мы даже в Аткарск ездили, где жила и погибла Валя. И я нес по грязным улицам знамя дружины, знаменосцем меня назначили по причине высокого роста, других заслуг перед пионерией у меня не было. Согласно легенде, Валя была кем-то вроде местного Павлика Морозова , которую отчим-кулак увел обманом в лес и там убил. Чуть не живую ее к муравейнику привязал, — как мы друг другу рассказывали. Недавно, чтобы проверить детские воспоминания, заглянул в сеть. И выяснил, что Валю действительно убил отчим, но ни к какому муравейнику не привязывал. Убийство было совершено на бытовой почве — девочка мешала «счастливой семейной жизни». Политические мотивы отчиму и матери приписали на суде и обоих расстреляли. Отчим, кстати, никаким кулаком не был, а работал машинистом на железной дороге.

В общем, столь многим мы должны были гордиться, что, когда я закончил школу, настоящими предметами моей гордости были джинсы Wrangler, купленные у спекулянтов, и две пластинки Rolling Stones.

Потом как-то так сложилось, что я жил своей, отдельной от гордящихся, жизнью. Можно даже сказать, что мы существовали в параллельных вселенных. И я туда не лез, но ко мне оттуда лезли настойчиво.

Например, недавно предложили гордиться футбольной сборной. Нет, понятно, после серии провальных предварительных игр на ЧМ сборная выглядела нормально. Но не более того. И потому совсем неожиданным выглядел праздник, устроенный в честь команды. Орден Александра Невского — главному тренеру Черчесову, звания заслуженных мастеров спорта — всем футболистам. Звания ЗМС вообще-то дают за победу на Олимпиадах или чемпионатах мира. Наша сборная, напомним, даже в восьмерку лучших не вошла.

Мне могут сказать, что это текст о нежелании гордиться страной. Я бы и рад испытывать гордость, но за такую страну, где чиновники поголовно не воруют, где полицейские не убивают людей, а охраняют их, где не растет нищета, где девочки не сидят по тюрьмам по сфальсифицированным обвинениям.