Новиков объявил «Бухту Квинс» сданной

Шансонье Александр Новиков заявил, что проблемы ПЖСК «Бухта Квинс» больше не существует, так как дома скандального поселка достроены и сданы. Об этом учредитель возводившей «Бухту» компании-застройщика сообщил на своей странице в Facebook.

Согласно документу, приложенному к посту Новикова, департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (ГЖСН) признал трехсекционный многоквартирный жилой дом на Изоплитной, 23 соответствующим требованиям технических регламентов и энергетической эффективности.

В областном департаменте ГЖСН, куда корреспондент "Уралинформбюро" обратился за комментариями, подтвердили, что такое заключение действительно было выдано руководителю ООО «Элит-Строй» Игорю Новикову (сыну Александра Новикова). Однако это лишь первый этап ввода дома в эксплуатацию: всегда за органами госжилстройнадзора объект должны принять представители минстроя

Тем не менее вопросы к этому документу у дольщиков остаются. По словам председателя ПЖСК «Бухта Квинс» Зили Булатовой, на заключении почему-то не стоит печать «Элит-Строя». «Мне кажется, это какой-то недоделанный документ», — считает Булатова.

Собеседница агентства выразила сомнение, что дом на Изоплитной можно считать полностью готовым к сдаче. «Я на прошлой неделе разговаривала с рабочими (на стройплощадке „Бухты Квинс“ — прим. ред.), они говорят, что еще весь август провозятся. Вентиляторы не подключены к электропитанию, по выгребной яме есть вопросы. Приняли ли ее, я не знаю», — сообщила лидер пайщиков.

Следует напомнить, что сама Булатова недавно стала фигурантом уголовного дела. Ее обвиняют в неисполнении решения суда, согласно которому председатель ПЖСК должна была выплатить 6 миллионов рублей бывшим пайщикам, ранее вышедшим из кооператива.

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