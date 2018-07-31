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В ярославской колонии группа заключенных объявила голодовку
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В ярославской колонии группа заключенных объявила голодовку 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Группа заключенных в ярославской колонии N8 объявила голодовку с требованием улучшить условия содержания, сообщается на сайте регионального УФСИН.
Ранее в эту колонию был переведен Евгений Макаров, который, предположительно, был избит сотрудниками другого исправительного учреждения. Также ранее сообщалось о восьмом задержанном по делу о пытках в отношении Макарова.
Согласно сообщению на сайте УФСИН, осужденные, которые содержатся в «едином помещении камерного типа», допустившие грубые нарушения во время пребывания в колонии, приняли решение отказаться от пищи, требуя улучшения условий содержания.
Отмечается, что представители администрации колонии провели с заключенными «беседы разъяснительного характера». В пресс-службе подчеркнули, что в исправительном учреждении сохраняется «контролируемая» обстановка, распорядок дня соблюдается.
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