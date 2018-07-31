Ещё
Признанный потерпевшим по делу о пытках в колонии Ярославля объявил голодовку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Признанный потерпевшим по делу о пытках в колонии Ярославля объявил голодовку 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Признанный потерпевшим по делу о пытках в ярославской колонии заключенный Евгений Макаров присоединился к голодовке осужденных, заявил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, передает РИА «Новости».
"Макаров в числе этих шести. Он присоединился к голодовке в середине вчерашнего дня. Я так понимаю, половина с объявила голодовку с завтрака вчерашнего дня, половина с обеда вчерашнего дня", — сказал Бабуркин.
По его словам, требования осужденных касаются бытовых условий содержания — они требуют выдавать более пяти сигарет в день, а также в течение дня предоставлять кипяток для заваривания чая или кофе.
Ранее глава ФСИН сообщил о решении ввести выборочные проверки видеорегистраторов, установленных в колониях и СИЗО.
Газета.Ru: последние новости
Глава ФСИН решил начать проверять видеорегистраторы из колоний и СИЗО Новый глава МИД Британии перепутал китайцев с японцами В Греции из-за стрельбы в цыганском таборе пострадали 13 человек
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Африке убили россиян122
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России238
Лепс ударил Аллу Михееву44
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки22
Названы имена убитых россиян в Африке41
Видео
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение