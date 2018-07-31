Признанный потерпевшим по делу о пытках в колонии Ярославля объявил голодовку

"Макаров в числе этих шести. Он присоединился к голодовке в середине вчерашнего дня. Я так понимаю, половина с объявила голодовку с завтрака вчерашнего дня, половина с обеда вчерашнего дня", — сказал Бабуркин.

По его словам, требования осужденных касаются бытовых условий содержания — они требуют выдавать более пяти сигарет в день, а также в течение дня предоставлять кипяток для заваривания чая или кофе.