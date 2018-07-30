Глава ИПУР Тарасова стала членом правления Международного научного совета

В июле 2018 года в Париже в результате слияния Международного совета по науке (ICSU), представляющего естественные науки, и Международного совета по социальным наукам (ISSC), представляющего науки гуманитарные, был создан единый Международный научный совет (ISC) — самая крупная организация всех научных сообществ мира.

На первой инаугурационной генеральной ассамблее ISC был избран президент совета, который в течение последующих трех лет будет руководить всеми проектами этой представительной организации. Первым президентом совета стал Дайя Редди, математик из Южной Африки , хорошо известный своими исследованиями в самых различных областях от теоретической механики и прикладного функционального анализа до изучения пластичности и биомеханики.

По правилам совета был сразу определен будущий президент. Им станет профессор педиатрии и пренатальной биологии Питер Глюкман, бывший главный научный советник премьер-министра Новой Зеландии и сопредседатель комиссии Всемирной организации здравоохранения . Его инаугурация состоится в 2021 году в городе Мускат ( Оман ).

"Международный научный совет ставит перед собой амбициозные цели, мы должны стать самым сильным и самым авторитетным голосом современной науки. Нельзя терять ни минуты времени. Необходимо срочно приступать к реализации наших проектов", — заявил Дайя Редди в своей «тронной» речи, слова которого приводятся в сообщении.

Тарасова поделилась своим видением стратегии и деятельности совета, который должен стать определяющей силой поступательного движения цивилизации.

"Можно уверенно говорить о том, что в истории науки произошло очень важное событие: от конфликта «физиков и лириков», от противопоставления гуманитарных, точных и естественных наук мы переходим к осознанию неделимости научного сознания, к единению гуманитарной и естественно-научной составляющих познания мира. В настоящее время сами понятия «естественные науки» и «гуманитарные науки» демонстрируют неопределенность границ своего существования, граница между ними достаточно сильно размыта. Нарастающие процессы интеграции научного знания приводят к проникновению методов одних наук в другие и заимствованию как методологического, так и понятийного аппарата разных наук, что делает различение социальных, гуманитарных и естественных наук на данном этапе развития научного знания еще более условным", — цитируется в сообщении РХТУ Тарасова.

В ИПУР еще в конце прошлого века пришли к заключению о том, что выпускники высшего учебного заведения должны в равной степени осваивать знания и методы точных, естественных, гуманитарных и социальных наук. В дополнение к химии, физике, биологии, математике и другим дисциплинам в институте приступили к преподаванию курса по истории химии для устойчивого развития. По мнению Тарасовой, этот курс должен играть объединяющую и централизующую роль в системе химических дисциплин и устанавливать взаимосвязь между естественно-научными и гуманитарными предметами.