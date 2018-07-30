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Пилотная зона 5G-интернета заработает в Москве в 2019 году
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Пилотная зона 5G-интернета заработает в Москве в 2019 году 

ТВ Центр 48 минут назад
Фото: ТВ Центр
В Москве в 2019 году заработает пилотная зона с 5G-интернетом, передает TVC.RU. Об этом стало известно на презентации инновационных решений в сфере телемедицины в Морозовской детской городской клинической больнице, где развернута тестовая зона сети 5G.
Выступая на мероприятии, замруководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько отметил, что в ближайшее время этот стандарт связи станет основой для развития городских проектов во всех сферах общественной жизни — от образования до транспорта и ЖКХ. Здравоохранение, по его словам, занимает в этом списке особое место.
"Сегодня мы демонстрируем комплексы в рамках телемедицины, это роботизированные вещи, которые управляются по беспроводным сетям. Сейчас вокруг нас работает сеть 5G, это реально работающая инфраструктура беспроводная, которая объединяет оператора и роботизированные комплексы", — представил проект Горбатько.
В свою очередь, операционный директор столичного филиала ПАО «Мегафон» Антон Пирогов отметил возможность сети нового поколения передавать большие объемы информации в короткие сроки. «Например, на передачу порядка 40 гигабайт потребуется около одной минуты», — сообщил он.
В рамках мероприятия на территории Морозовской больницы представлено два проекта по телемедицине: дистанционная ультразвуковая диагностика и платформа генетического секвенирования.
В рамках соглашения, подписанного между правительством Москвы и «Мегафоном» в Москве в 2019 году будет запущена постоянно действующая пилотная зона 5G. Коммерческие сети 5G будут развернуты в Москве в 2020 году.
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