Во Львове радикалы вновь осквернили могилу Героя СССР

"В ночь на 30 июля члены праворадикальной организации разрисовали могилу Кузнецова на Холме Славы во Львове. Это уже второй акт вандализма на могиле Кузнецова за последние два месяца", — говорится в сообщении издания.

В управлении Нацполиции во Львовской области изданию сообщили, что «информация об этом инциденте не поступала».

Интерне-издание Zahid.net в июне сообщила, что вандалы разрисовали могилу Героя СССР Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове.

Холм Славы во Львове — это мемориал в честь военных, погибших в Первой мировой войне, и солдат советской армии, погибших во Второй мировой войне.