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Во Львове радикалы вновь осквернили могилу Героя СССР
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Во Львове радикалы вновь осквернили могилу Героя СССР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. Вандалы в ночь на понедельник разрисовали могилу Героя СССР Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове, сообщило в понедельник интерне-издание Zahid.net.
"В ночь на 30 июля члены праворадикальной организации разрисовали могилу Кузнецова на Холме Славы во Львове. Это уже второй акт вандализма на могиле Кузнецова за последние два месяца", — говорится в сообщении издания.
В управлении Нацполиции во Львовской области изданию сообщили, что «информация об этом инциденте не поступала».
Интерне-издание Zahid.net в июне сообщила, что вандалы разрисовали могилу Героя СССР Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове.
Холм Славы во Львове — это мемориал в честь военных, погибших в Первой мировой войне, и солдат советской армии, погибших во Второй мировой войне.
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