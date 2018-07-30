Могилу разведчика Кузнецова снова осквернили во Львове 

Почти год назад, в августе 2017-го, «РГ» писала о том, что вандалы во Львове осквернили могилу ветерана Великой Отечественной войны, легендарного разведчика Николая Ивановича Кузнецова. Тогда с надгробной плиты Героя Советского Союза, похороненного на местном Холме Славы, неизвестные сбили буквы и цифры, отметившие даты жизни и смерти Кузнецова. А погиб он 9 марта 1944 года на украинской земле от рук бандеровцев, с которыми боролся.
Захоронение не дает покоя местным националистам: за последние два месяца в отношении него совершено уже два акта вандализма. О последнем сообщает портал Zaxid.net. В Интернет уже попали снимки, демонстрирующие удручающую картину. Имя разведчика замазано желтой краской. Кроме того, неонацисты написали на каменном гроте Холма Славы «Кузнецов — враг УПА» (Украинской повстанческой армии, запрещенной в РФ). По горькой иронии судьбы, эти слова являются чистой правдой. Во львовском отделении полиции изданию сообщили, что ничего не знают о происшествии, и пока вся информация поступает из соцсетей.