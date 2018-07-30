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Слова Хамитова о «бюрократической власти» вызвали недоумение в Сети
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Слова Хамитова о «бюрократической власти» вызвали недоумение в Сети 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На заседании в Доме правительства РБ Рустэм Хамитов заявил, что «власть — это прежде всего бюрократия», пояснив, что в регионе начались процессы по оптимизации расходов и повышению производительности труда. По его мнению, это не всегда встречает одобрение со стороны чиновников, сообщает proufu.ru.
У пользователей Сети слова главы региона вызвали недоумение, поскольку даже президент призвал бороться с волокитой и всякими проявлениями бюрократии.
Напомним, еще несколько лет назад Путин предложил штрафовать чиновников за нарушение порядка предоставления госуслуг.
В Башкирии уже несколько раз возбуждались административные дела против госслужащих, занимавшихся волокитой.
Другие пользователи отметили, что фразу «власть — это бюрократия» якобы употребляли еще в Древнем Риме.
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