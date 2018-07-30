Слова Хамитова о «бюрократической власти» вызвали недоумение в Сети

На заседании в Доме правительства РБ Рустэм Хамитов заявил, что «власть — это прежде всего бюрократия», пояснив, что в регионе начались процессы по оптимизации расходов и повышению производительности труда. По его мнению, это не всегда встречает одобрение со стороны чиновников, сообщает proufu.ru.

У пользователей Сети слова главы региона вызвали недоумение, поскольку даже президент призвал бороться с волокитой и всякими проявлениями бюрократии.

Напомним, еще несколько лет назад Путин предложил штрафовать чиновников за нарушение порядка предоставления госуслуг.

Башкирии уже несколько раз возбуждались административные дела против госслужащих, занимавшихся волокитой.