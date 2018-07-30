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Городские власти хотят «выпрямить» улицу Губанова
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Городские власти хотят «выпрямить» улицу Губанова 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Улица проходит через Ново-Садовую
Городские власти приступили к подготовке документов для реконструкции одной из улиц Промышленного района. Речь идет об автодороге на Губанова. Соответствующее распоряжение департамента градостроительства опубликовали на сайте мэрии Самары.
— Разрешить подготовку документации по планировке территории для реконструкции улицы Губанова от Московского шоссе, — говорится в документе.
По планам улица станет прямее
Протяженность разрабатываемого участка — 1,15 км. Площадь реконструкции — 4,24 га.
Подрядной организации необходимо будет составить подробный отчет обо всех гидрометеорологических и экологических особенностях этого района. На основе этих данных специалисты составят рабочую и проектную документацию. Она будет необходима при проведении реконструкции дороги. Заказчики должны получить документы в течение года.
Когда рабочие смогут приступить к работам на этой улице и сколько времени и финансов потребует реконструкция, в департаменте градостроительства пока не рассказали.
Вместе с тем у ведомства есть планы по расширению одной из главных поперечных улиц Самары — XXII Партсъезда. Вместо двухполосной дороги здесь хотят построить четырехполосную магистраль. Работы оценивают в 369 миллионов рублей.
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