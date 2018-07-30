Городские власти хотят «выпрямить» улицу Губанова

Улица проходит через Ново-Садовую

Городские власти приступили к подготовке документов для реконструкции одной из улиц Промышленного района. Речь идет об автодороге на Губанова. Соответствующее распоряжение департамента градостроительства опубликовали на сайте мэрии Самары

— Разрешить подготовку документации по планировке территории для реконструкции улицы Губанова от Московского шоссе, — говорится в документе.

По планам улица станет прямее

Протяженность разрабатываемого участка — 1,15 км. Площадь реконструкции — 4,24 га.

Подрядной организации необходимо будет составить подробный отчет обо всех гидрометеорологических и экологических особенностях этого района. На основе этих данных специалисты составят рабочую и проектную документацию. Она будет необходима при проведении реконструкции дороги. Заказчики должны получить документы в течение года.

Когда рабочие смогут приступить к работам на этой улице и сколько времени и финансов потребует реконструкция, в департаменте градостроительства пока не рассказали.

Вместе с тем у ведомства есть планы по расширению одной из главных поперечных улиц Самары — XXII Партсъезда. Вместо двухполосной дороги здесь хотят построить четырехполосную магистраль. Работы оценивают в 369 миллионов рублей.