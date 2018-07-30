Ещё
«Не уедет жить в Лондон»: Подозреваемый в избиении Найема захотел на учебу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Зависть мастеров: награды раскололи российский спорт
Зависть мастеров: награды раскололи российский спорт

«Не уедет жить в Лондон»: Подозреваемый в избиении Найема захотел на учебу 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил защитник и брат депутата Маси Найем.
«В судебном заседании защитник водителя автомобиля, который спровоцировал инцидент, предоставил перевод текста (текст на английском языке, без печати, просто английский текст) якобы из колледжа в Лондоне, что он условно зачислен в учебное заведение. В связи с этим просил предоставить разрешение вернуть подозреваемому заграничный паспорт для получения визы. Суд отказал», — отметил Найем. Суд также удовлетворил просьбу обвинения и продлил Саитову меру пресечения в виде личного обязательства.
30 апреля на народного депутата Мустафу Найема напали в центре Киева. 1 мая троим парням, напавшим на нардепа, среди котрых был и Ахмед Саитов, объявили подозрение по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Еще один нападавший — Магомед Саитов — сбежал в Азербайджан.
Украина.ру: последние новости
Крым своими глазами: в поисках разрухи, геноцида и запустения (ФОТО) США перебрасывают военную технику в Грузию Шоу-политика: Странная история украинских доктора Вакарчука и мистера Зеленского
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видео
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:20
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы
Политика Компании
00:54
Украина протестует из-за Медведева в Крыму
Политика Украина
01:41
Украина проиграла России в ВТО
Экономика
02:09
Умер Сергей Шеховцов
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение