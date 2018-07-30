«Не уедет жить в Лондон»: Подозреваемый в избиении Найема захотел на учебу 

Об этом сообщил защитник и брат депутата Маси Найем.
«В судебном заседании защитник водителя автомобиля, который спровоцировал инцидент, предоставил перевод текста (текст на английском языке, без печати, просто английский текст) якобы из колледжа в Лондоне, что он условно зачислен в учебное заведение. В связи с этим просил предоставить разрешение вернуть подозреваемому заграничный паспорт для получения визы. Суд отказал», — отметил Найем. Суд также удовлетворил просьбу обвинения и продлил Саитову меру пресечения в виде личного обязательства.
30 апреля на народного депутата Мустафу Найема напали в центре Киева. 1 мая троим парням, напавшим на нардепа, среди котрых был и Ахмед Саитов, объявили подозрение по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Еще один нападавший — Магомед Саитов — сбежал в Азербайджан.