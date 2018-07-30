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Ремонт сделан: дорожники привели в порядок дорогу Евпатория — Раздольное
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Ремонт сделан: дорожники привели в порядок дорогу Евпатория — Раздольное 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым. Сотрудники «Крымавтодора» завершили ремонт проблемного участка дороги Евпатория — Раздольное в районе сел Желтокаменка и Туннельное. Работы проведены на отрезке протяженностью 2,2 км, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымавтодор».
Ремонт дорожники выполнили на основании обращений жителей, которые пожаловались на плохое состояние асфальта.
"Сотрудники «Крымавтодора» устранили колейность на площади 2000 кв м. В некоторых местах, где дорожное полотно требовало серьезного ремонта, были выполнены работы горячей асфальтобетонной смесью на площади 1000 кв м. А там, где были небольшие деформации дорожного полотна, выполнен ремонт струйно-инъекционным методом на площади 103 кв м", — рассказали в ведомстве.
Также дорожники восстановили 4 км водоотводных каналов с помощью автогрейдера, выполнили отсыпку и укрепление обочин. Для удобства ожидания общественного транспорта специалисты произвели замену старого остановочного павильона. После проведения всех работ на обновленный участок дороги была нанесена разметка.
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