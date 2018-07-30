Ремонт сделан: дорожники привели в порядок дорогу Евпатория — Раздольное

СИМФЕРОПОЛЬ , 30 июл — РИА Новости Крым . Сотрудники «Крымавтодора» завершили ремонт проблемного участка дороги Евпатория — Раздольное в районе сел Желтокаменка и Туннельное. Работы проведены на отрезке протяженностью 2,2 км, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымавтодор».

Ремонт дорожники выполнили на основании обращений жителей, которые пожаловались на плохое состояние асфальта.

"Сотрудники «Крымавтодора» устранили колейность на площади 2000 кв м. В некоторых местах, где дорожное полотно требовало серьезного ремонта, были выполнены работы горячей асфальтобетонной смесью на площади 1000 кв м. А там, где были небольшие деформации дорожного полотна, выполнен ремонт струйно-инъекционным методом на площади 103 кв м", — рассказали в ведомстве.

Также дорожники восстановили 4 км водоотводных каналов с помощью автогрейдера, выполнили отсыпку и укрепление обочин. Для удобства ожидания общественного транспорта специалисты произвели замену старого остановочного павильона. После проведения всех работ на обновленный участок дороги была нанесена разметка.