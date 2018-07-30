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В Майкопе продолжается ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
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В Майкопе продолжается ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
На эти цели из бюджетов всех уровней выделяется 67,4 млн руб.
В прошлом году столица Адыгеи стала первой в регионе площадкой для реализации этого масштабного проекта. В этом году благоустройство майкопских дворов продолжается.
Перечень работ определили сами горожане — жители многоэтажек. Он включает установку детских и спортивных площадок, обустройство парковок, ремонт дорог и тротуаров, спил аварийных деревьев и другие мероприятия. На основании пожеланий жильцов и предложений о том, как должен выглядеть их двор, специалисты разработали индивидуальные дизайн-проекты по каждой территории. Все они будут воплощены в жизнь в этом году.
— При проведении работ специалисты учитывают прошлогодний опыт. Так, при обустройстве детских и спортивных площадок устанавливают новые, более прочные и надёжные ограждения, — рассказали в мэрии Майкопа.
Сейчас в завершающей стадии находятся работы по пяти адресам: это дворы на ул. Герцена, 100 и Герцена, 104, на ул. Краснооктябрьской, 34, на ул. Ленина, 8 и Ленина, 62, а также на ул. Юннатов, 8, кор. 3.
Всего же в 2018 г. будет благоустроено 20 дворов, объединяющих 33 многоэтажки. Планируется, что работы завершат до конца сентября.
В ближайшее время запланирована выездная инспекция по всем реконструируемым дворовым объектам. В состав этой рабочей группы войдёт заместитель главы Майкопа Михаил Галушко, курирующий вопросы благо-устройства муниципалитета.
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