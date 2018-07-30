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Челябинский губернатор назвал опыт, полученный на саммите БРИКС, полезным
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Челябинский губернатор назвал опыт, полученный на саммите БРИКС, полезным 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский назвал полезным полученный им опыт во время участия в саммите БРИКС, который проходил 25-27 июля в ЮАР в городе Йоханнесбург, этот опыт будет применен при подготовке саммитов в Челябинске, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона.
В понедельник губернатор Челябинской области Борис Дубровский на аппаратном совещании с заместителями и министрами прокомментировал итоги рабочей поездки в Йоханнесбург. Как сообщала пресс-служба, губернатор на прошлой неделе в составе российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным посетил саммит БРИКС, который проходил в Южной Африке.
"Мое участие было связано с подготовкой к проведению предстоящих саммитов в Челябинске. Мы изучаем лучшие практики, чтобы суметь их применить при подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут у нас в 2020 году… Опыт, полученный в Йоханнесбурге, будет полезен", — цитирует пресс-служба Бориса Дубровского.
По его словам, в Челябинске складывается уникальная ситуация — одновременно будут проходить два международных мероприятия: саммит руководителей стран ШОС и БРИКС. «В России мы будем третьим регионом, который принимает „сдвоенные“ саммиты — до нас такой опыт имели Екатеринбург и Уфа. Но тогда стран-участников было пять. На текущий момент их больше: нам предстоит принять 30 официальных делегаций», — сказал Дубровский. Он подчеркнул, что «это серьезный вызов».
По данным пресс-службы, центральной площадкой проведения саммитов ШОС и БРИКС предлагается утвердить конгресс-холл «Таганай-2020», который уже находится в стадии строительства. Также запланирована масштабная перепланировка международного терминала и терминала внутренних авиалиний аэропорта Челябинска, благоустройство набережной реки Миасс, строительство новых гостиничных объектов. Окончание всех работ запланировано на четвертый квартал 2019 года.
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