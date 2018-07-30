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В Тамбове назвали опасный для купания пляж
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В Тамбове назвали опасный для купания пляж 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребндзора, купаться запрещено на левом берегу реки Цны на Рассказовском шоссе после «Кривого моста».
По словам специалистов, вода в реке не соответствует норме по паразитологическим показателям.
Также Роспотребнадзор забраковал еще шесть пляжей в районах региона:
Сампурский район, Сатинский сельсовет, село Перикса, пруд на балке Фоменская, Сампурский район, карьер, поселокТокаревка, Токаревский район, село Чичерино, пруд «Соломенный», Сампурский район, пруд Алексеевский, село Верхоценье, Сосновский район, река Цна, село Заречье, Бодарский район, пруд Керша, село Керша.
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