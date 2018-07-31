В Тверской области состоится Фестиваль мёда и диких трав

11 августа в Сандовском районе состоится зрелищный и в тоже время необыкновенно душевный и хлебосольный праздник — «Фестиваль Меда и Диких трав». Кстати, пчела — символ Сандовского района, она изображена на гербе и олицетворяет трудолюбие местного населения. Поэтому именно здесь всегда широко отмечают Медовые Спасы. В этом году его празднование выпадает на 14 августа.

Центральным событием фестиваля станет Межрегиональная Медовая ярмарка, на которой пчеловоды из Вологодской, Ленинградской, Новгородской и Тверской областей представят мед и другие полезные продукты пчеловодства. Также в Сандово пройдёт шестой слет пчеловодов, которые обсудят перспективы развития медовой отрасли и выберут победителей конкурса «Лучший мед сезона-2018».

Гостей фестиваля ждёт развлекательная программа, а также дегустация меда, травяных и медовых напитков. Помимо традиционных «пчелиных» развлечений, будут выступать местные творческие коллективы. Как сообщает администрация Сандовского района, в завершение праздника выступят звезды российской эстрады, а после будет фейерверк.