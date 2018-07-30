В курских парках и скверах орудуют вандалы

С прошлого года в городе пытаются обустроить парки, скверы и прочие общественные пространства города

В 2017 году в рамках этого проекта были благоустроены три объекта — скверы по ул. Студенческой, проспекту Ленинского комсомола и на Красной площади, а также выполнена 1-я очередь работ по реконструкции парка им. Дзержинского. Однако вскоре строителям пришлось столкнуться с проблемой варварского отношения курян к установленному оборудованию, а зачастую с хищениями его, сообщают в администрации Курска.

Так, не успели осенью 2017 года в сквере на ПЛК установить скамейки, как четыре из них тут же украли. Как только подрядчик восстановил потерю, с четырёх скамеек скрутили и похитили сиденья, что сделало дальнейшую эксплуатацию их невозможной. Жители микрорайона неоднократно требовали закрыть стройку медицинского центра по соседству со сквером. Им пошли навстречу и строительство заморозили, хотя возведение медцентра предполагало благоустройство прилегающей территории, а также позволило бы держать под видеонаблюдением большую часть сквера. Теперь ни нормального сквера, ни центра.

Не лучше дела и в сквере на пересечении ул. Студенческой и проспекта Хрущёва, который появился на месте заросшего оврага и засыпанного пруда. У многих урн выбито дно, причём сами жители свидетельствуют, что это сделали местные подростки. Одну урну сорвали и выбросили в близлежащий овраг, скамейки раскурочили. Вот так «отдыхают» местные жители, которые годами стонали из-за отсутствия на Северо-западе своего сквера. Дождались.

В парке им. Дзержинского горожане, не дожидаясь его реконструкции, выкопали саженцы и украли светильники. Изначально создавать комфортную городскую среду планировалось при непосредственном участии жителей города с учётом их инициатив и чаяний. Как ни печально осознавать, такого «участия» никто не предполагал.

Нынешней весной провели озеленение мемориального комплекса «Курская дуга», высадили молодые деревца яблони, липы, ели. Сейчас многие саженцы надломлены, местные жители выгуливают здесь своих собак, что запрещено Правилами благоустройства Курска да и просто здравым человеческим смыслом.

А территорию мемориала «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны», где находятся могилы погибших, многие куряне используют для прогулок. При этом никак не соблюдаются правила приличия, продиктованные самим пребыванием на территории захоронения: дети под присмотром мам разрисовывают плитку цветными мелками, кормят голубей, замусоривая территорию, подростки ездят на велосипедах, в том числе спускаются с курганов братских могил. На замечания жители реагируют агрессивно, мотивируют тем, что «негде гулять».

— Остаётся надеяться, что горожане сменят потребительское отношение и поймут, что в одностороннем порядке никакие проекты не сделают наш город современным, комфортным и красивым, — отмечают в мэрии.