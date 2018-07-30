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«Т Плюс» начинает замену трубопровода на Соколовой
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«Т Плюс» начинает замену трубопровода на Соколовой 

Свободные новости 3 часа назад
Фото: Свободные новости
В рамках реализации программы «Re: Конструкция» Саратовский филиал «Т Плюс» приступает к техническому перевооружению тепломагистрали от Саратовской ТЭЦ-5 по улице Соколовой между улицей Крайней и 6-м Мурманским проездом. Об этом сообщает пресс-служба компании. Для повышения надежности системы теплоснабжения будет заменено порядка 494 метров трубопроводов диаметром 1020 миллиметров.
«Для обеспечения безопасности при выполнении работ выбранная на конкурентной основе подрядная организация ООО «Строй УМ» приступила к установке ограждений. Сегодня, 30 июля, с 21.00 движение на участке будет полностью закрыто. Объезд будет осуществляться по проспекту 50 лет Октября», — предупреждают энергетики.
В работе специалисты будут использовать трубы в современной изоляции из пенополиуретана (ППУ-изоляция) и системой оперативного диспетчерского контроля, которая позволит удаленно мониторить состояние оборудования и оперативно выявлять возникшие в ходе эксплуатации неполадки. В ходе реконструкции также будут полностью заменены железобетонные конструкции канала теплотрассы и тепловые камеры.
«Работы будут вестись в круглосуточном режиме. Их планируется завершить 31 августа. Для обеспечения ГВС абонентов, попавших в зону перекладки, будет смонтирована временная схема подачи ресурса», — отмечают в «Т Плюс».
Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, так как качественно проведенный энергокомпанией ремонт летом позволит саратовцам с комфортом и теплом встретить предстоящие холода в осенне-зимний период.
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