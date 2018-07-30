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В рамках проекта «Московское долголетие» в саду «Эрмитаж» 31 июля проведут мастер-классы
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В рамках проекта «Московское долголетие» в саду «Эрмитаж» 31 июля проведут мастер-классы 

Москва меняется 3 часа назад
Фото: Москва меняется
В рамках городской программы «Московское долголетие» 31 июля в саду «Эрмитаж» проведут ряд мастер-классов по скандинавской ходьбе и танцевальной фитнес-гимнастике «Zumba», гимнастике Цигун, пилатесу, хоровому пению, рисованию и танцам.
31 июля с 14.00 до 16.00 в саду «Эрмитаж» в рамках проекта «Московское долголетие» для горожан будут организованы открытые мастер-классы по скандинавской ходьбе, танцевальной…
https://t.co/BoXPeiETxo
— Сад Эрмитаж (@Mosgorsad)
July 30, 2018
На протяжении всего мероприятия будут работать разнообразные творческие мастерские: создание мозаики в гречском стиле, изготовление сувениров, мастер-класс по плетению венков и другие.
Гостям праздника представится уникальная возможность познакомиться с богатыми музыкальными традициями Греции и научиться исполнять популярные национальные танцы разных регионов страны у профессиональных артистов ансамбля.
На мероприятии будет работать медицинский мобильный пункт, где в течение 15-20 минут можно будет пройти небольшое обследование. По окончании мероприятия всех ждет чаепитие и вкусные угощения, а самым активным участникам проекта вручат призы и подарки.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
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