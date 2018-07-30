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Эколого-туристический форум «Кубачи — 2018» пройдет в селе златокузнецов
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Эколого-туристический форум «Кубачи — 2018» пройдет в селе златокузнецов 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Эколого-туристический форум «Кубачи — 2018» пройдет в селе златокузнецовС 3 по 6 августа этого лета в туристическом центре «Уракарах» села Кубачи пройдет межрегиональный молодежный эколого-туристический форум «Кубачи — 2018», для участия в котором приглашается вся желающая молодежь республики.
Основные цели проведения форума по словам организаторов состоят в следующем — популяризация туризма и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; развитие познавательного интереса к истории и экологии Дагестана; проведение обучающих мероприятий, направленных на развитие профессиональных и личностно-деловых компетенций участников.
В ходе реализации поставленных задач участники форума познакомятся с ремеслом и традициями аула залтокузнецов, станут участниками спортивных состязаний и посетят старинные места села.
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