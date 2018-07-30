Волонтеры «Том Сойер Фест» отремонтируют дом Скворцовой

Волонтеры движения « Том Сойер Фест» займутся восстановлением дома Скворцовой на улице Короленко в Нижнем Новгороде с 20 августа по 10 сентября. Об этом сообщают организаторы проекта в социальных сетях.

Согласно информации, дом вдовы титулярного советника А. К. Скворцовой находится в историческом квартале церкви Трех Святителей. Он был построен 1891 году. Архитектура дома типична для деревянных построек эпохи развитой эклектики.

Деревянный дом Скворцовой по улице Короленко, 18 будет отремонтирован и покрашен силами волонтеров проекта. С 1 августа начнется подготовительный этап проекта, необходимый для поиска инвесторов и добровольцев. 20 августа в 13:00 стартуют работы по восстановлению дома Скворцовой.

Отмечается, что дом Скворцовой стал объектом культурного наследия в текущем году по заявке градозащитников, сделанной чтобы деревянный дом не попал под снос. Обследование объекта показало, что здание находится в хорошем состоянии и его можно восстановить силами добровольцев. Тем не менее, работа волонтеров будет проходить под контролем лицензированной фирмы ООО «Реставратор».

«Том Сойер Фест» — это фестиваль восстановления исторической среды силами неравнодушных горожан — волонтеров. Это акция для тех, кто хочет сделать город лучше, перейти от слов к делу, привести в порядок внешний вид города, обратить внимание жителей на ценность исторической среды и объединить городских активистов в деятельное сообщество», — отмечается в сообщении.