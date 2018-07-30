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Британские дипломаты торжественно сняли флаг со здания консульства в Петербурге
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Британские дипломаты торжественно сняли флаг со здания консульства в Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Сотрудники генерального консульства Великобритании в Санкт‐Петербурге сняли британский флаг с флагштока у здания на Лафонской улице, сообщило РИА ФАН. Так прошла официальная церемония закрытия консульства Великобритании.
Сотрудники консульства в ходе церемонии отметили хорошую и слаженную работу коллектива в городе на Неве. После этого флаг спустили и аккуратно сложили. Вероятнее всего, флаг отправится на родину, в Британию.
Церемония прошла на огороженной территории консульства. Журналистов на нее не пустили. Представителям СМИ пришлось наблюдать за происходящим через забор. По словам вышедшего к журналистам сотрудника генконсульства, снятие флага еще не означает закрытия дипломатического представительства.
«Юридически это еще не закрытие. Об этом будет объявлено позже через структуры МИД России», — сказал британский дипломат.
Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу 17 марта был вызван в МИД России. Дипломату была вручена нота, в которой указано, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения в адрес России в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери российской стороной приняты ответные меры. Среди таких мер был назван отзыв согласия России на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.
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