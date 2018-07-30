Британские дипломаты торжественно сняли флаг со здания консульства в Петербурге

Сотрудники генерального консульства Великобритании в Санкт‐Петербурге сняли британский флаг с флагштока у здания на Лафонской улице, сообщило РИА ФАН . Так прошла официальная церемония закрытия консульства Великобритании.

Сотрудники консульства в ходе церемонии отметили хорошую и слаженную работу коллектива в городе на Неве. После этого флаг спустили и аккуратно сложили. Вероятнее всего, флаг отправится на родину, в Британию.

Церемония прошла на огороженной территории консульства. Журналистов на нее не пустили. Представителям СМИ пришлось наблюдать за происходящим через забор. По словам вышедшего к журналистам сотрудника генконсульства, снятие флага еще не означает закрытия дипломатического представительства.

«Юридически это еще не закрытие. Об этом будет объявлено позже через структуры МИД России », — сказал британский дипломат.