Ещё
«Спасение утопающих дело рук самих утопающих». Протоиерей о богослужении в Кремле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Зависть мастеров: награды раскололи российский спорт
Зависть мастеров: награды раскололи российский спорт

«Спасение утопающих дело рук самих утопающих». Протоиерей о богослужении в Кремле 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства в эфире НСН призвал не делать национальную трагедию из эмоционального всплеска «заботливой жены».
Супруга московского священника Олега Батова рассказала на своей странице в Facebook о богослужении в честь 1030-летия Крещения Руси на Соборной площади в Кремле. По словам Марии, условия для проведения торжества 28 июля оказались сравнимыми с пытками.
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире НСН предложил альтернативные возможности преодоления сложившихся условий во время кремлевского богослужения.
«Это просто эмоциональный всплеск заботливой жены. Я понимаю ее и сочувствую, но делать из этого национальную трагедию не стоит. Тут и обсуждать нечего. Бедненький, маленький не покушал. Надо было сосочку с собой взять. Вообще диабетику всегда можно в карман положить кусок сахара, например, чтобы не было гипогликемии. Как говорится, голову надо включать, в том числе и жене. Надо было позаботиться о нем», — заявил Смирнов.
Язычник под прикрытием. РПЦ призвала не путать религиозные миссии и работу музеев Протоиерей рассказал, что сам болеет диабетом и вполне может регулировать приемы пищи и лекарства самостоятельно. По его словам, диабет является профессиональным заболевание священнослужителей.
«Так не бывает, что священник болен, а его заставляют что-то делать. Мой лечащий врач говорит на этот счет, что спасение утопающих это дело рук самих утопающих. Если священнослужитель себя плохо чувствовал, то он мог просто отказаться от участия в мероприятии. Никто бы даже справку у него не запросил. Мне жаловался один митрополит, что еле выстоял на сильной жаре. У него, кстати, тоже диабет. Ну, так и что? Формат мероприятия не предполагал принятие пищи. Ну, где на площади кормить тысячи человек? Врачи говорят, что диабет это не болезнь, а образ жизни. Так что нос выше и веселее», — резюмировал собеседник НСН.
Напомним, празднование 1030-летия Крещения Руси прошли не только на Соборной площади в Кремле. Так, 27 июля в подмосковной Балашихе митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий провел торжественное богослужение в строящемся храме Святого Равноапостольного Великого князя Владимира. Он благословил прихожан, офицеров и солдат войск Росгвардии, а также подарил военнослужащим иконки, отмечает сайт «Подмосковье сегодня».
Национальная Служба Новостей: последние новости
Германия выдала России главного фигуранта дела об аргентинском кокаине Алексей Гордеев оценил работу сельхозпредприятий Тверской области Писателя Войновича похоронят на Троекуровском кладбище
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видео
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:20
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы
Политика Компании
00:54
Украина протестует из-за Медведева в Крыму
Политика Украина
01:41
Украина проиграла России в ВТО
Экономика
02:09
Умер Сергей Шеховцов
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение