Асфальт вместо плитки: в самарском сквере Нефтяников оборудуют дорожки для велосипедистов

При помощи трактора подрядчик разравнивает землю для высадки газона

В самарском сквере Нефтяников проведут дополнительные работы по благоустройству. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в парке отремонтируют пешеходные дорожки, обновят газоны, установят лавочки и урны, а также оборудуют две спортивные зоны с антитравматическим покрытием.

— В скором времени подрядчик приведет в порядок деревья, покрасит световые опоры и установит ограждения по периметру прогулочной зоны, — рассказали в самарской мэрии.

По словам главы администрации Куйбышевского района Александра Моргуна, перед началом реконструкции сквера местные жители выступили против плиточного покрытия. Самарцы проголосовали за асфальт, чтобы после завершения ремонтных работ у них была возможность кататься в сквере на роликах и велосипедах.

На финишную прямую вышел подрядчик, который отвечает за сквер на улице Зеленой. Строители выполнили работы на 76%. Пешеходные дорожки прогулочной зоны оборудовали тротуарной плиткой и бордюрами. Специалисты подрядной организации также покрасили ограждения и обновили газон. Теперь им предстоит смонтировать в парке детскую спортивную площадку и установить малые архитектурные формы.