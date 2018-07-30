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Асфальт вместо плитки: в самарском сквере Нефтяников оборудуют дорожки для велосипедистов
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Асфальт вместо плитки: в самарском сквере Нефтяников оборудуют дорожки для велосипедистов 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
При помощи трактора подрядчик разравнивает землю для высадки газона
В самарском сквере Нефтяников проведут дополнительные работы по благоустройству. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в парке отремонтируют пешеходные дорожки, обновят газоны, установят лавочки и урны, а также оборудуют две спортивные зоны с антитравматическим покрытием.
— В скором времени подрядчик приведет в порядок деревья, покрасит световые опоры и установит ограждения по периметру прогулочной зоны, — рассказали в самарской мэрии.
По словам главы администрации Куйбышевского района Александра Моргуна, перед началом реконструкции сквера местные жители выступили против плиточного покрытия. Самарцы проголосовали за асфальт, чтобы после завершения ремонтных работ у них была возможность кататься в сквере на роликах и велосипедах.
На финишную прямую вышел подрядчик, который отвечает за сквер на улице Зеленой. Строители выполнили работы на 76%. Пешеходные дорожки прогулочной зоны оборудовали тротуарной плиткой и бордюрами. Специалисты подрядной организации также покрасили ограждения и обновили газон. Теперь им предстоит смонтировать в парке детскую спортивную площадку и установить малые архитектурные формы.
Благоустройство общественных пространств в Самаре проходит с большим количеством замечаний местных жителей. Так, в сквере Ветеранов на улице Силина рабочие забыли демонтировать торговые павильоны, а на Революционной установили слишком высокие бордюры, через которые неудобно ходить мамам с колясками.
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