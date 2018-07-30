Разгадать тайну металлической чаши помогли газеты 50-х

Стало известно назначение металлической чаши, найденной строителями в Вологде . Ее обнаружили при проведении ремонтных работ возле ЦДО на ул. Чернышевского, 73. Это объемная конструкция изготовлена из металлических пластин методом клепки. Полвека назад в котле гасили известь для изготовления побелки. Как удалось выяснить корреспонденту «Вологда.РФ», датировать находку удалось благодаря остаткам газет, найденных вместе с известью в чаше.

Клочки периодических изданий, выпущенных в 1950-му году, вперемежку со строительным мусором и остатками извести, были «похоронены» строителями. В те годы известняк широко использовался для побелки потолков и стен зданий и был самым доступным строительным материалом. Предположительно, после завершения работ таким способом ремонтники решили проблему утилизации оборудования, ставшего не нужным.

Находка не имеет исторической ценности, но является самым большим артефактом, найденным в Вологде при производстве земляных работ. Что дальше делать с чашей, сейчас решается. Тем временем в группе «Вологда.РФ» вологжанам предлагается проголосовать или предложить свой вариант.