Спасатели Ставрополья вытащили на берег трёх утопленников за воскресенье

Три тела достали из водоёмов Ставрополья спасатели за 29 июля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ПАСС СК.

Мужчина рыбачил с другом на карьере в посёлке Нижнезольском и решил искупаться. Спустя некоторое время его приятель обнаружил тело, плавающее в карьере вниз головой. Рыбак вызвал спасателей и врачей, но им оставалось лишь констатировать смерть от сердечного приступа.

Недалеко от села Октябрьского пастух привёл скот на водопой к берегу Калауса и увидел в реке труп. Он рассказал об увиденном оперативному дежурному, и спасатели достали тело из воды и передали полицейским. Неподалёку обнаружились личные вещи погибшего, которые также забрали сотрудники правоохранительных органов

Трое приятелей отдыхали на пляже в Ессентуках , выбрав для купания неподходящее место, незаметное с вышки спасателей. Они наслаждались алкогольными напитками, а потом решили охладиться. Один из них, 57-летний мужчина, начал тонуть, а его товарищи не смогли своевременно помочь ему. Он пошёл на дно, и тогда отдыхающие позвали спасателей. Те приплыли на лодке и достали пострадавшего. Реанимация не помогла: мужчина скончался.