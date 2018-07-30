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Спасатели Ставрополья вытащили на берег трёх утопленников за воскресенье
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Спасатели Ставрополья вытащили на берег трёх утопленников за воскресенье 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Три тела достали из водоёмов Ставрополья спасатели за 29 июля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ПАСС СК.
Мужчина рыбачил с другом на карьере в посёлке Нижнезольском и решил искупаться. Спустя некоторое время его приятель обнаружил тело, плавающее в карьере вниз головой. Рыбак вызвал спасателей и врачей, но им оставалось лишь констатировать смерть от сердечного приступа.
Недалеко от села Октябрьского пастух привёл скот на водопой к берегу Калауса и увидел в реке труп. Он рассказал об увиденном оперативному дежурному, и спасатели достали тело из воды и передали полицейским. Неподалёку обнаружились личные вещи погибшего, которые также забрали сотрудники правоохранительных органов.
Трое приятелей отдыхали на пляже в Ессентуках, выбрав для купания неподходящее место, незаметное с вышки спасателей. Они наслаждались алкогольными напитками, а потом решили охладиться. Один из них, 57-летний мужчина, начал тонуть, а его товарищи не смогли своевременно помочь ему. Он пошёл на дно, и тогда отдыхающие позвали спасателей. Те приплыли на лодке и достали пострадавшего. Реанимация не помогла: мужчина скончался.
Четвёртого за день утопленника до сих пор ищут на Кубани в Невинномысске. Мужчина утонул 26 июля возле посёлка РЭС, пытаясь переплыть реку. Его приятель вызвал спасателей, но, обыскав 20 километров реки, они так и не нашли тела погибшего. Поиски продолжаются.
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