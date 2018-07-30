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«Молодая Гвардия» поддержит юных политиков в предвыборной кампании
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«Молодая Гвардия» поддержит юных политиков в предвыборной кампании 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
«Молодая Гвардия Единой России» запустила проект, который поможет юным политикам провести свою предвыборную кампанию. Пилотным регионом была выбрана Рязанская область, рассказала „Парламентской газете“ руководитель проекта «Медиагвардия» организации Анна Рогачева.
Проект получил название «Точка возможностей» — предполагается, что в рамках программы молодые политики будут проводить дебаты и получать рекомендации по поводу ведения кампании, её технологических вопросов и нюансов освещения в Интернете. Рогачева напомнила, что 9 сентября в стране пройдёт единый день голосования — выборы состоятся в 52 субъектах России. Причём почти четверть кандидатов, выдвинутых партией «Единая Россия», являются молодыми людьми. «МГЕР готова оказывать поддержку всем молодым кандидатам, не только молодогвардейцам, — заявил руководитель организации Денис Давыдов. — Главное, чтобы у них было стремление изменить свой регион и страну к лучшему».
В качестве пилотного субъекта для реализации проекта была выбрана Рязанская область — здесь, в парке имени Ю. А. Гагарина, организовали площадку для проведения массовых мероприятий с участием молодых политиков. Планируется обсуждать с кандидатами на выборы проекты в социальной сфере и области благоустройства. Отмечается, что больше всего молодых кандидатов от «Единой России» попробуют свои силы на выборах в Башкортостане, Архангельской и Ульяновской областях, а также в Якутии. В ближайшее время проект «Точка возможностей» будет реализован в Сибирском, Уральском и Южном федеральных округах.
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