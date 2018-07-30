На Рождественской провели фитнес-зарядку и праздник двора

В субботу, 28 июля, во дворе дома № 21, корп. 6, на Рождественской улице состоялся праздник двора в честь Дня загадывания загадок. Об этом сообщили в администрации досугово-спортивного центра «Некрасовка».

— Для жителей Некрасовки была подготовлена праздничная интерактивная программа, которая началась в 11.00 с бодрящей фитнес-зарядки и продолжилась увлекательными играми с зажигательной музыкой, а также песнями, танцами и веселыми хороводами, — пояснила заместитель руководителя центра Ирина Михайлова

Гвоздем программы стал сказочный персонаж, с которым дети смогли сфотографироваться на память. (ис)