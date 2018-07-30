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На Сторожевой улице отремонтировали дорожный знак
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На Сторожевой улице отремонтировали дорожный знак 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Специалисты дорожной службы привели в порядок поврежденный наклоненный дорожный знак на Сторожевой улице. Работы были проведены после обращения на портал «Наш город» одного из жителей района Лефортово.
Об устранении неполадки свидетельствует официальный ответ от Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
«Ваше обращение рассмотрено 27.07.2018. Указанные неисправности устранены. Восстановлена в нормативное положение и закреплена стойка с дорожными знаками 5.19 «Пешеходный переход», — говорится в сообщении.
Напомним, что обратиться на портал может любой житель Москвы. (ис)
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