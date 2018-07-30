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На Ухтомской улице восстановили ограждение газона
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На Ухтомской улице восстановили ограждение газона 

Управа района Лефортово 3 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
Специалисты коммунальной службы района Лефортово восстановили ограждение газона по адресу: Ухтовская улица, дом 15. Работы были проведены после обращения на портал «Наш город» одного из жителей района. Пользователь попросил восстановить малую архитектурную форму после падения дерева.
Об устранении неполадки свидетельствует официальный ответ управы района.
«Сообщаем, что по вышеуказанному адресу выполнены работы по восстановлению ограждения газонов», — говорится в сообщении.
Напомним, что обратиться на портал может любой житель Москвы.
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