Поворот в будущее: трудный путь дополненной реальности 

Выход устройства дополненной реальности от компании Magic Leap все ближе. В конце июля она показала элементы интерфейса своей операционной системы Lumin OS. Весь софт написан заново. Какие платформы для создания дополненной реальности (Augmented Reality, AR) использовались раньше и что помешало им завоевать мир.

Начать стоит с того, что это вообще за зверь такой — дополненная реальность. Самое простое определение AR — технология, дополняющая нашу реальность виртуальными объектами. Среди базовых критериев, помимо прочего, работа в режиме реального времени и возможность интерактивного взаимодействия с виртуальными объектами.

Определение дополненной реальности достаточно расплывчатое: под него попадает множество практических реализаций, начиная от рамки-видоискателя лица в цифровом фотоаппарате и адаптивного голографического прицела в кокпите истребителя, до самых технологичных шлемов и очков дополненной реальности на волноводной оптике.

Как говорил Билл Гейтс в своем AMA (Ask Me Anything, сессия вопросов и ответов) на Reddit: «VR это экстремальный сценарий AR, в котором не подмешивается ничего из внешнего мира. Я не думаю, что эти две технологии в будущем будут иметь такую же четкую грань, как сегодня»