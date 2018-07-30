Проблемы культуры чтения обсудили в Некрасовке

В пятницу, 27 июля, участники дискуссионной беседы в библиотеке № 117 района Некрасовка рассмотрели проблемы культуры чтения среди молодежи и подростков. Об этом сообщили в администрации учреждения.

Во время нетворкинг-встречи каждый нашел себе компанию по душе, смог получить ответы на волнующие вопросы, найти единомышленников в книжных предпочтениях и обсудить с ними возможности своего духовного и литературного развития.

Напомним, что библиотека расположена по адресу Рождественская улица, дом 12. (ис)