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В Тольятти осудили мужчину, который из ревности избил до смерти свою возлюбленную
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В Тольятти осудили мужчину, который из ревности избил до смерти свою возлюбленную 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
Погибшей женщине было всего 37 лет  Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор местному жителю Алексею Криворотову. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.
В ноябре 2016 года Алексей Криворотов до смерти избил свою сожительницу Таисию Бушину, заподозрив ее в измене. Рядом с телом Таи на кровати следователи обнаружили труп кота, которого она подобрала когда-то с улицы.
О том, что происходило в квартире, гражданский супруг Таи рассказал следователям и родственникам. В тот вечер он якобы поругался с Таисией из-за ее переписки на сайте знакомств, которой не было, не выдержал и избил ее. После они помирились. Потом Алексей открыл ее почту и якобы обнаружил доказательства того, что Тая переписывалась с мужчинами, и избил ее еще раз. После они вновь помирились, приняли вместе ванну и занялись любовью. Потом Таисия якобы призналась ему в измене. И он снова ее избил. Ушел на кухню и услышал хрипы из коридора.
По результатам первой судебной экспертизы стало известно, что смерть наступила в результате асфиксии (удушение) дыхательных путей рвотными массами. Так как причина смерти не была связана с причинением тяжелых телесных повреждений, уголовное дело направили в полицию. Здесь правоохранители передали его в суд. Позже провели эксгумацию тела и повторную экспертизу. Специалисты составили заключение, что смерть наступила из-за двустороннего перелома ребер. Дело передали в Автозаводской районный суд, где Алексея Криворотова приговорили к 7 годам строгого режима.
— Приговор в законную силу еще пока не вступил. Если Алексей будет подавать апелляцию, мы также обжалуем решение суда. Если нет, то пусть остается как есть, — рассказала сестра погибшей Наталья Бушина.
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