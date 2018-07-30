Тело погибшего при взрыве на барже под Волгоградом сгнило в морге

Тело Евгения Зверева , погибшего при взрыве на барже в Волгоградской области , разложилось еще до похорон. Молодого человека хоронили в закрытом гробу, сообщило издание «Блокнот Волжский» со ссылкой на мать погибшего Татьяну.

По словам сотрудников морга, в помещении поддерживается соответствующая норме температура +5 градусов, а тело разложилось из-за того, что целый день пролежало на солнце перед тем, как попасть в морг. Запущенный процесс гниения остановить уже было невозможно.

Татьяна подтвердила тот факт, что неприятных запахов, свидетельствующих о том, что тело могло сгнить в морге, рядом со зданием не было. Тем не менее семья Евгения приняла решение отправить онлайн-жалобу в облздрав.

Взрыв газовоздушной смеси на судоремонтном заводе под Волгоградом произошел 23 июля в 08:30 по московскому времени. ЧП возникло на неэксплуатируемой барже во время сварочных работ. Авария унесла жизни трех человек, еще пятеро пострадали. Трое раненых госпитализированы, а двое отказались от помощи медиков.

По факту нарушения требований охраны труда при производстве работ по ремонту несамоходной баржи возбуждено уголовное дело.