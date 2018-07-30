Ещё
Тело погибшего при взрыве на барже под Волгоградом сгнило в морге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тело погибшего при взрыве на барже под Волгоградом сгнило в морге 

360tv.ru 3 часа назад
Тело Евгения Зверева, погибшего при взрыве на барже в Волгоградской области, разложилось еще до похорон. Молодого человека хоронили в закрытом гробу, сообщило издание «Блокнот Волжский» со ссылкой на мать погибшего Татьяну.
По словам сотрудников морга, в помещении поддерживается соответствующая норме температура +5 градусов, а тело разложилось из-за того, что целый день пролежало на солнце перед тем, как попасть в морг. Запущенный процесс гниения остановить уже было невозможно.
Татьяна подтвердила тот факт, что неприятных запахов, свидетельствующих о том, что тело могло сгнить в морге, рядом со зданием не было. Тем не менее семья Евгения приняла решение отправить онлайн-жалобу в облздрав.
Взрыв газовоздушной смеси на судоремонтном заводе под Волгоградом произошел 23 июля в 08:30 по московскому времени. ЧП возникло на неэксплуатируемой барже во время сварочных работ. Авария унесла жизни трех человек, еще пятеро пострадали. Трое раненых госпитализированы, а двое отказались от помощи медиков.
По факту нарушения требований охраны труда при производстве работ по ремонту несамоходной баржи возбуждено уголовное дело.
360tv.ru: последние новости
Хирург рассказал, как однажды подрался с Доренко в стенах Кремля Адвокат Бахтина: «Бьем тревогу уже две недели. Нам отвечают, что он здоров» Врачи тюремного тубдиспансера в Красноярске попросили следствие освободить Александра Бахтина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко76
Жестокая расправа над туристами попала на видео109
Россия простила долги другим странам335
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы104
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле354
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение