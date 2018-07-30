Елена Казарина: «Стратегическая сессия — площадка для максимальной аргументации»

Она будет модератором двух площадок, одна из которых будет посвящена вопросу о том, какие компетенции будут наиболее востребованы в будущем, вторая — рынку труда.

По мнению Елены Казариной, выбранный формат работы очень актуален и современен, «потому что дает возможность услышать разные мнения».

"Скажем так, на мой взгляд, когда достаточно большое количество людей, обладающих определенным опытом, делятся своими точками зрения, это, конечно, хорошая возможность посмотреть на проблему с разных сторон", — поделилась мнением Елена Казарина и в продолжение добавила, что при таком подходе к работе есть возможность подвергнуть сомнению любое утверждение и любую идею, увидеть сильные и слабые стороны того или иного подхода.

"То есть это площадка для максимальной аргументации", — говорит Казарина. Результатом такой работы, по ее словам, может стать не только формирование некоего представления о том или ином вопросе, но и подготовка эскиза, плана мероприятий дальнейшей работы.

"Я ожидаю, что люди, которые будут в этом мероприятии принимать участие, в той или иной степени к этой теме имеют непосредственное отношение. Насколько я в курсе, там будет очень много сотрудников hr-служб предприятий, то есть это люди, имеющие практический опыт. Поэтому их соображения будут очень ценными", — заметила Елена Казарина.

При этом участие в обсуждении простых граждан, по ее мнению, не менее важно.

"Я понимаю, насколько не экспертное, скажем так, мнение может быть полезным. В той или иной степени любой человек, с одной стороны, является носителем определенных компетенций в профессиональном плане, с другой, он соприкасается с рынком труда — или как наемный работник, или как предприниматель, или как безработный. Поэтому данная тема имеет то или иное отношение абсолютно ко всем людям", — рассуждает Казарина, добавляя, что выбранный подход считает очень конструктивным.

Ведь даже если человек, участвующий в сессии, не относится к экспертному сообществу, значит, у него есть осознанный интерес к этой теме и, наверное, готовность делиться своими мыслями и предложениями. Дискуссионная площадка дает возможность это сделать, принять участие в полемике, услышать разные мнения, возможно, с неожиданного ракурса посмотреть на то или иное предложение или ситуацию, считает Елена Казарина.

Напомним, в Самаре 31 июля состоится стратегическая сессия «Кадровая стратегия — достояние региона». Работа ее будет поделена на три секции: "#Кадросфера", «3К: Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». В работе секций примут участие глава региона Дмитрий Азаров , представители московской школы управления Сколково, РАНХиГС , АНО «Россия — страна возможностей», общественники, представители образовательных организаций и просто активные граждане.

Это уже третья тематическая сессия за последний месяц. Первая была посвящена вопросам отрасли ЖКХ и благоустройства, вторая — качеству оказания медицинской помощи.