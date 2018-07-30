Кто такой подозрительный налогоплательщик и как платить налоги авансом

Ежедневно уточняется статус граждан. Сегодня можно насчитать три повода об этом поговорить.

Санкт-Петербурге, Саратове, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерово и Подписан закон, который меняет судебное устройство — о создании отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. Девять кассационных судов общей юрисдикции будут организованы в Москве Владивостоке . Апелляционных судов предусматривается пять — в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи , Нижнем Новгороде и Новосибирске . Документ опубликован и вступил в силу.

Заявлено, что апелляционные и кассационные жалобы больше не будут рассматриваться в том же суде, где разбиралось дело первой инстанции. Вместе с тем так уже давно не было. Просто эти жалобы подавали через суд, вынесший решение, но само рассмотрение было судебной ступенькой выше уже довольно давно…

Налоги можно будет уплачивать авансом. Транспортный, земельный и имущественный налоги можно будет с января 2019 года платить единым платежом. Также все это можно будет сделать в многофункциональных центрах и за другого гражданина.

Между тем в новой инструкции от Федеральной службы по налогам и сборам, в которой разбираются признаки недобросовестности налогоплательщика, пунктом два указано: «является на допросы в налоговую с адвокатом». Вот так прямым текстом: используешь конституционное право на юридическую помощь (в чем не сведущ — к профессионалу), да даже право не оговаривать себя — и попадаешь под подозрение по новой инструкции определения налогоплательщика недобросовестным. Чудеса, как они иногда проговариваются…