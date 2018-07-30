В доме на Октябрьской оперативно устранили проблему с пожарной безопасностью

Ручку двери, ведущей к аварийным выходам из здания, оперативно починили в доме 1 по Октябрьской улице. Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город» от одной из жительниц.

«Несколько месяцев сломана ручка двери выхода на лестничную клетку на 10 этаже. Это единственный выход на лестничную клетку. В итоге дверь либо не закрывается, либо закрывается при перемещении людей по этажам, но с другой стороны (в итоге дверь изнутри не открывается). В этом случае все жители 10-го этажа остаются заблокированными на этаже в принципе (например, в случае поломки лифтов или при возникновении экстренной ситуации)», — написала 23 июля пользователь портала Дарья Ф. и приложила подтверждающее фото.

Гасана Гасангаджиева. Через несколько дней заявительница получила официальный ответ за подписью руководителя департамента ЖКХ Москвы

«Ручка двери выхода на лестничную клетку дома по адресу: Октябрьская ул., д. 1 установлена. Фотоматериалы прилагаются», — говорится в ответе.

Напомним, портал «Наш город» был запущен в 2011 году для оперативного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Любой интернет-пользователь может сообщилть о проблемах и неполадках в системе городского хозяйства. Для этого требуется лишь пройти несложную регистрацию. (ак)