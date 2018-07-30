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В Нерехте устанавливают причины массовой гибели рыбы
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В Нерехте устанавливают причины массовой гибели рыбы 

k1news.ru 3 часа назад
Фото: k1news.ru
На реке Солонице в Нерехте люди обнаружили огромное количество мертвой рыбы, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Жители города переживают не только из-за гибели рыб, но и за свое здоровье. Они не знают, что такого могли слить в реку, и опасно ли это для людей.
26 июля, предполагаю, что по трубам водоканала, около подвесного моста был произведён выброс химических веществ. В результате — массовая гибель рыб, вода загрязнена какими-то маслами. У нас там сады, приходят семьи с детьми купаться. А сейчас там всплывшая мёртвая рыба, тухлый запах, — пожаловалась в газету «Нерехтская правда» местная жительница.
Мы обратились за комментарием в природоохранную прокуратуру. Как нам удалось узнать, в минувшую субботу сотрудники природоохранной прокуратуры вместе со специалистами Рыбинспекции выезжали в Нерехту. Они взяли пробы воды и отобрали часть погибшей рыбы. В ближайшее время они определят нанесенный водным ресурсам ущерб и выяснят, что стало причиной мора.
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