В Маслово утонул пенсионер

Сегодня, 30 июля, в пруду деревни Маслово Новосильского района было обнаружено тело человека.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 11:00. Труп был извлечен из воды местными жителями. Погиб мужчина 70 лет. Он купался в необорудованном для отдыха в воде месте.

ГУ МЧС России по Орловской области призывает орловцев соблюдать правила безопасности при купании. Рекомендуют выбирать разрешенные для этого места, где есть необходимая инфраструктура, проверено дно и регулярно проводится контроль качества воды. Нельзя входить в водоемы и реки пьяным, оставлять детей без присмотра. Не стоит резко прыгать в прохладную воду после длительного пребывания на солнце, это может привести к спазму.