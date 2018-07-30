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В Маслово утонул пенсионер
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В Маслово утонул пенсионер 

РИА 57 3 часа назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 30 июля, в пруду деревни Маслово Новосильского района было обнаружено тело человека.
Сообщение о происшествии поступило спасателям в 11:00. Труп был извлечен из воды местными жителями. Погиб мужчина 70 лет. Он купался в необорудованном для отдыха в воде месте.
ГУ МЧС России по Орловской области призывает орловцев соблюдать правила безопасности при купании. Рекомендуют выбирать разрешенные для этого места, где есть необходимая инфраструктура, проверено дно и регулярно проводится контроль качества воды. Нельзя входить в водоемы и реки пьяным, оставлять детей без присмотра. Не стоит резко прыгать в прохладную воду после длительного пребывания на солнце, это может привести к спазму.
Сообщение В Маслово утонул пенсионер появились сначала на РИА 57.
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