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У Британии не планирует задействовать армию при Brexit без соглашения
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У Британии не планирует задействовать армию при Brexit без соглашения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 30 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство не составляло никаких планов по мобилизации вооруженных сил в случае выхода страны из ЕС без соглашения об условиях, заявил официальный представитель канцелярии премьера Британии.
Ранее газета Sunday Times сообщала, что Даунинг-Стрит планирует задействовать армию для поставок продовольствия и лекарств в отдаленные районы страны в случае отсутствия согласия с ЕС по условиям соглашения о Brexit. Издание отмечало, что «вертолеты и грузовики» подготовлены к транспортировке грузов.
"Я не могу прояснить это или рассказать подробнее. Я не знаю, откуда возникли такие спекуляции. Нет никаких планов … Нет планов задействовать армию в случае отсутствия сделки (с ЕС)", — сказал представитель премьера журналистам.
На прошлой неделе эксперты и политики обсуждали действия правительства при подготовке к возможному выходу страны из Евросоюза без соглашения. В числе подготовительных мер называлось увеличение запасов лекарств и продовольствия для предотвращения возможных перебоев поставок из ЕС.
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