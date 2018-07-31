В районе Марьино появится свободный микрофон

Творческое мероприятие пройдет на базе библиотеки № 129 в среду, 8 августа, совершенно бесплатно.

Об этом сообщили в учреждении культуры.

— Порадовать своим творчеством зрителей смогут все желающие. Для этого необходимо подготовить выступление на пять минут и зарегистрироваться, — рассказали в библиотеке.

Начало мероприятия в 20.00. Библиотека № 129 находится по адресу: улица Перерва, дом 56/2.

Для участников обязательна предварительная регистрация по адресу: https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/463060/. (еп)