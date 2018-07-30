В Москве создадут трехмерную модель Троицкого и Новомосковского округов

Трехмерную объектную модель территории Троицкого и Новомосковского округов создадут в столице осенью 2018 года, 3D-изображения зданий округов внесут в Реестр единых объектов недвижимости Москвы в целях их инвентаризации, сообщается на сайте RosTender.info.

«Департамент Москвы по конкурентной политике объявил тендер на проведение данной работы, стоимость которой оценивается в 71 миллион рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 августа, а 22 августа планируется подвести его итоги», — отмечается в материале.

Заказчиком выступает Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ». На выполнение задания победителю тендера отводится 75 дней.