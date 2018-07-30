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В Москве создадут трехмерную модель Троицкого и Новомосковского округов
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В Москве создадут трехмерную модель Троицкого и Новомосковского округов 

РИАМО 3 часа назад
Трехмерную объектную модель территории Троицкого и Новомосковского округов создадут в столице осенью 2018 года, 3D-изображения зданий округов внесут в Реестр единых объектов недвижимости Москвы в целях их инвентаризации, сообщается на сайте RosTender.info.
«Департамент Москвы по конкурентной политике объявил тендер на проведение данной работы, стоимость которой оценивается в 71 миллион рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 августа, а 22 августа планируется подвести его итоги», — отмечается в материале.
Заказчиком выступает Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ». На выполнение задания победителю тендера отводится 75 дней.
Границы Москвы увеличились за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья 1 июля 2012 года. К столице отошли два городских округа — Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Ленинском районе и нынешних городских округах Подольск и Наро-Фоминский, а также часть территории Одинцовского района и нынешнего горокруга Красногорск. В результате расширения границ площадь столицы увеличилась примерно в 2,4 раза.
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