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В районе Марьино стартуют бесплатные занятия по журналистике
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В районе Марьино стартуют бесплатные занятия по журналистике 

Управа района Марьино 56 минут назад
Фото: Управа района Марьино
Они будут проходить с 3 августа на базе библиотеки № 129. Об этом сообщили в учреждении культуры.
«Приглашаем пройти летнюю практику по журналистике в современной библиотеке. В течение месяца мы будем создавать серию проектов со студентами Института кино и телевидения (ГИТР). Занятия подойдут всем тем, кто хочет попробовать свои силы в журналистике», — сообщили в библиотеке.
Напомним, что учреждение находится по адресу: ул. Перерва, д. 56/2.
Для участников требуется предварительная регистрация по ссылке: biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/777230/
Ограничение по возрасту: 16+. (еп)
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