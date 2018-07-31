В районе Марьино стартуют бесплатные занятия по журналистике

Они будут проходить с 3 августа на базе библиотеки № 129. Об этом сообщили в учреждении культуры.

«Приглашаем пройти летнюю практику по журналистике в современной библиотеке. В течение месяца мы будем создавать серию проектов со студентами Института кино и телевидения (ГИТР). Занятия подойдут всем тем, кто хочет попробовать свои силы в журналистике», — сообщили в библиотеке.

Напомним, что учреждение находится по адресу: ул. Перерва, д. 56/2.

Для участников требуется предварительная регистрация по ссылке: biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/777230/

Ограничение по возрасту: 16+. (еп)