Ещё
Гимнастка Глацких отправила молодежь искать террористов в сети
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гимнастка Глацких отправила молодежь искать террористов в сети 

Уралинформбюро 3 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Департамент молодежной политики Свердловской области, возглавляемый олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Ольгой Глацких, занимается поиском запрещенных материалов в интернете. Об этом руководитель ведомства рассказала на внеочередном заседании областной Антитеррористической комиссии 30 июля, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
По словам Ольги Глацких, с начала текущего года департамент совместно с ресурсным центром добровольчества «Сила Урала» реализует проект «Киберволонтерство». Кибердружины отслеживают в сети запрещенные законом материалы террористического и экстремистского характера и передают информацию о незаконном контенте в правоохранительные органы. Кроме того, киберволонтеры обучают школьников и студентов безопасной и грамотной работе с информацией, размещенной в сети.
В свою очередь, и.о. губернатора Алексей Орлов дал поручение главам муниципалитетов активно включиться в организацию мероприятий, приуроченных к международному Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Они традиционно пройдут в начале сентября.
Уралинформбюро: последние новости
Убийство человека не помешает стать почетным гражданином Челябинска Екатеринбургский автовокзал уходит в глухую оборону Подчиненный Сергея Носова стал фигурантом уголовного дела
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко76
Жестокая расправа над туристами попала на видео109
Россия простила долги другим странам335
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы104
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле354
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение