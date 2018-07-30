Гимнастка Глацких отправила молодежь искать террористов в сети 

Департамент молодежной политики Свердловской области, возглавляемый олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Ольгой Глацких, занимается поиском запрещенных материалов в интернете. Об этом руководитель ведомства рассказала на внеочередном заседании областной Антитеррористической комиссии 30 июля, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
По словам Ольги Глацких, с начала текущего года департамент совместно с ресурсным центром добровольчества «Сила Урала» реализует проект «Киберволонтерство». Кибердружины отслеживают в сети запрещенные законом материалы террористического и экстремистского характера и передают информацию о незаконном контенте в правоохранительные органы. Кроме того, киберволонтеры обучают школьников и студентов безопасной и грамотной работе с информацией, размещенной в сети.
В свою очередь, и.о. губернатора Алексей Орлов дал поручение главам муниципалитетов активно включиться в организацию мероприятий, приуроченных к международному Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Они традиционно пройдут в начале сентября.