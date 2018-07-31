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Суд приостановил работу золотодобывающей компании, загрязнявшей реку в Забайкалье
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Суд приостановил работу золотодобывающей компании, загрязнявшей реку в Забайкалье 

ТАСС 1 час назад
ЧИТА, 31 июля. /ТАСС/. Суд приостановил деятельность компании «Забпродукт» по добыче россыпного золота на месторождении Эдакуй в Забайкальском крае из-за загрязнения одноименной реки, сообщила во вторник пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
"В результате деятельности предприятия происходило загрязнение водного объекта по причине размывания руслоотводного канала. Содержание взвешенных частиц в реке Эдакуй превышает фоновое содержание в 12,8 раз.
Определением Карымского районного суда деятельность ООО"Забпродукт" по добыче россыпного золота открытым раздельным способом на месторождении Эдакуй приостановлена", — говорится в сообщении.
Нарушения выявили в ходе прокурорской проверки. Само строительство руслоотводного канала на реке Эдакуй, связанное с изменением дна и берегов водного объекта, шло, по данным надзорного органа, без соответствующих разрешений.
Река Эдакуй является частью бассейна реки Шилка, которая, сливаясь с Аргунью, образует Амур.
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