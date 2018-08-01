Свыше семи тысяч южноуральцев получат значки ГТО 

Во втором квартале 2018 года семь тысяч 87 южноуральцев успешно сдали физкультурные нормативы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» и до конца года будут награждены серебряными и бронзовыми знаками ГТО, передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-секретаря министерства физической культуры и спорта Челябинской области Виталия Визаулина.
Обладателями серебряных значков ГТО станут более четырех тысяч 240 человек, бронзовых — две тысячи 846 человек. К каждому значку выдается также удостоверение на право его ношения. Награждения будут проходить до конца 2018 года в ходе массовых физкультурно-спортивных мероприятий. Южноуральские обладатели золотых значков ГТО будут определены позднее в Москве. Всего в сдаче нормативов комплекса ГТО принимали участие южноуральцы в возрасте от восьми до 69 лет. Претенденты должны были выполнить такие упражнения, как поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, бег на различные дистанции и стрельбу из электронного или пневматического оружия.