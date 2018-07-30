Ещё
Чиновницам горуправы вручили золотые значки ГТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чиновницам горуправы вручили золотые значки ГТО 

Калуга 24 3 часа назад
Фото: Калуга 24
30 июля еженедельная планерка в городской управе Калуги началась с вручения золотых значков чиновникам, сдавшим нормы ГТО. Все значкисты на этот раз оказались женщинами. Первой получила значок начальник управления соцзащиты Зоя Артамонова. За ней последовали начальник управления по работе с населением Инга Грибанская, начальник управления культуры Яна Васина, начальник управления финансов Екатерина Иванова, начальник управления ЗАГС Майя Панекова и заведующая отделом по организации защиты населения Наталия Егорова. Вручал значки чиновницам замминистра спорта Юрий Соколов. «Бояться не надо сдавать нормативы ГТО. Стоит только попробовать, потом, как говорится, втянетесь», — сказал он, обращаясь к тем участникам планерки, кто еще нормы ГТО не сдал. Таких, впрочем, в городской управе осталось совсем немного. Минспорта, напомним, признало чиновников городской управы самыми спортивными муниципальными чиновниками Калужской области. Именно они сейчас возглавляют рейтинг, составленный министерством спорта Калужской области по итогам сдачи норм ГТО.
Калуга 24: последние новости
В Калуге ищут пропавшую женщину Калужский школьник разработал «зеленую» технологию производства бетона Карантин по бешенству из-за обнаруженной в центре Калуги волчицы вводить не будут
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко40
Жестокая расправа над туристами попала на видео100
Россия простила долги другим странам271
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы97
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста555
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение