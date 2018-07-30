Чиновницам горуправы вручили золотые значки ГТО 

30 июля еженедельная планерка в городской управе Калуги началась с вручения золотых значков чиновникам, сдавшим нормы ГТО. Все значкисты на этот раз оказались женщинами. Первой получила значок начальник управления соцзащиты Зоя Артамонова. За ней последовали начальник управления по работе с населением Инга Грибанская, начальник управления культуры Яна Васина, начальник управления финансов Екатерина Иванова, начальник управления ЗАГС Майя Панекова и заведующая отделом по организации защиты населения Наталия Егорова. Вручал значки чиновницам замминистра спорта Юрий Соколов. «Бояться не надо сдавать нормативы ГТО. Стоит только попробовать, потом, как говорится, втянетесь», — сказал он, обращаясь к тем участникам планерки, кто еще нормы ГТО не сдал. Таких, впрочем, в городской управе осталось совсем немного. Минспорта, напомним, признало чиновников городской управы самыми спортивными муниципальными чиновниками Калужской области. Именно они сейчас возглавляют рейтинг, составленный министерством спорта Калужской области по итогам сдачи норм ГТО.