На месте убранной свалки появится трасса для мотокросса

Столичные поклонники экстремальных и технических видов спорта в скором времени получат в свое полное распоряжение специальную территорию, где смогут, никому не мешая, гонять на мотоциклах, картингах и даже заниматься дрифт-вождением.

Парк для занятий техническими видами спорта уже начали строить на территории бывшей свалки в Печатниках. Как вспомнил мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с жителями этого юго-восточного района, долгие годы на берегу Москвы-реки, между двумя проектируемыми проездами — № 3712 и № 4386, размещалась несанкционированная свалка.

— Я не знаю, когда она возникла, но туда свезли много мусора. Чтобы как-то сопротивляться этому, мы огородили территорию, поставили охрану, но смогли только уменьшить объем привозимых отходов, — рассказал он.

По словам Сергея Собянина, власти города понимали, что охрана и забор — это полумеры, и мэрия стала искать окончательное решение вопроса о свалке. В результате долгого обсуждения и проработки стало ясно, что лучшего места для парка технических видов спорта не найти. Место для мотоциклистов и прочих байкеров здесь, конечно, знатное. Площадь территории, годной для использования, — свыше 28 гектаров, до ближайшего жилого дома — больше километра. Шум моторов не будет беспокоить людей. Но сначала надо было убрать многолетние наслоения мусора, а его к началу 2010 года на участке было свалено очень много. Почти два года понадобилось властям города, чтобы рекультивировать территорию.

— Туда нового грунта завезли примерно половину стадиона «Лужники», — смеется мэр, но считает, что дело того стоило. — Это была нехорошая история для района. Говорили: «Свалка в Печатниках». Теперь все будут говорить: «Так это же там классный спортивный центр технических видов!

Уже осенью основные работы на участке закончатся. Здесь планируют разместить полуторакилометровую огороженную трассу для мотокросса и 750-метровую дорожку для картингистов. Рядом можно будет соревноваться в катании на велосипедах и даже заниматься экстремальным городским вождением — дрифтом. Здесь обустроят два пункта проката спортивного оборудования с туалетными комнатами, раздевалками и душевыми, три пункта питания, выставочный центр, административный комплекс с медпунктом и вертолетную площадку. Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, в парке проложат велодорожки и тропинки, которые протянутся и вдоль берега Москвы-реки.